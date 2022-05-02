Большой театр отменил спектакли режиссеров, выступивших против войны России в Украине

Большой театр России отменил спектакли двух российских режиссеров, которые высказались против вторжения РФ в Украину.

Так, заменили три спектакля балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова и оперу Гаэтано Доницетти "Дон Паскуали" в постановке Тимофея Кулябина.

Об этом говорится на странице театра в Telegram.

При этом организаторы не назвали причины отмены спектаклей. Впрочем, оба режиссера выступали против войны России в Украине.

В настоящее время они находятся не в РФ. В частности, Серебренников находится в Нидерландах, а Кулябин, который в конце февраля опубликовал в Сети пост, что не поддерживает действия российских властей в Украине, уехал в Германию.

Напомним, украинский рэпер и продюсер Потап высмеял Канделаки за гневное сообщение о приезде Джоли во Львов. Российская пропагандистка заявила, что ее тошнит от актрисы.

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