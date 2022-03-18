Большую часть авиаударов оккупанты наносят с территории Беларуси и Черного моря

Для того чтобы защитить людей от авиаударов, ВСУ разработали ряд специальных мер.

Основные направления, откуда на территорию Украины прилетают ракеты – Беларусь и Черное море.

Наши защитники разработали специальный механизм, чтобы не допустить обстрелов по этим направлениям. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич.

"Или то крылатыми ракетами морского базирования, или из стратегических бомбардировщиков. Разработана сейчас эффективная система, мы пытаемся отслеживать и уничтожать ракеты на подлете, но не всегда эта система срабатывает", — отметил он.

Поскольку Россия провалила свои планы по наступлению, то они избрали тактику устрашения. Для того чтобы она была менее эффективной, наши защитники должны минимизировать попадание вражеских ракет в жилые районы городов и поселков. Большинство подразделений работают именно в этом направлении.

Напомним, что в результате ракетного удара, который российская армия нанесла по Львову утром 18 марта, пострадал один человек.

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