Болтон заявил, что выход ВСУ на границы 1991 года не гарантирует окончание войны

После того как Украина сможет вытеснить российских оккупантов со своей территории, необходимо думать над тем, что делать дальше, чтобы допустить новую войну, которая может начаться через несколько лет.

Об этом заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Болтон отметил, что страны Запада и Украина ошиблись, когда недостаточно отреагировали на российскую агрессию в 2014 году. Он заявил, что даже освобождение всех территорий не будет означать конец войны с Россией.

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"Нужно думать о том, что будет, когда россияне выйдут из Украины, иначе через пять лет будет еще одна война", – сказал Болтон.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин постарается расколоть США и страны Европы, рассказывая, что война длится слишком долго.

"В США сторонников такой позиции не очень много, меня больше беспокоит Западная Европа. Путин думал, что хорошо знает Германию. В ближайшие три-четыре месяца нужно не дать ему разделить союзников Украины", – подчеркнул он.

Также Болтон заявил, что необходимо постоянно усиливать санкции против РФ и оказывать больше вооруженной помощи Украине, чтобы в России чувствовали, что платят очень высокую цену за свою агрессию.

Ранее сообщалось, что Пакистан в ближайшее время планирует отправить в Украину 159 контейнеров с боеприпасами, среди которых будут 155 мм снаряды для артиллерии.

Кроме того, ранее мы информировали, что Канада приобретет у США и передаст Украине современную систему противовоздушной обороны ЗРК NASAMS.

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