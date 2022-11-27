Болят ноги, голова и спина: в Херсоне оккупанты просили врачей ставить "липовые" диагнозы

Российские военные обращались к херсонским врачам с просьбой поставить фейковые диагнозы. Так они хотели сбежать с фронта, когда Украина начала наносить удары по российским базам и линиям поставок в Херсонскую область.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В августе российские военные массово начали приходить к врачам: жаловались на головные боли или боли в спине в надежде, что их отпустят домой.

Как рассказал заведующий травматологическим отделением Херсонской городской клинической больницы им. А. и О. Тропиных Андрей Кокшаров, один российский военный пожаловался на проблемы с коленями.

Сканирование показало, что ужасной проблемы нет. Впрочем, оккупант попросил Кокшарова преувеличить результаты медосмотра.

По словам доктора, он написал, что у мужчины артрит и ему нужно уйти с фронта.

"Чем меньше их, тем лучше. Я был готов выписать такие диагнозы для всей их армии", — отметил Кокшаров.

Ранее стало известно, что российские оккупационные войска несут большие потери в Луганской области. Больницы заполнены ранеными военными, а морги - погибшими. Поэтому медицинские услуги для людей на временно оккупированных территориях становятся менее доступными.

В частности, больницы Красного Луча, Антрацита и Лутугиного переполнены ранеными российскими военными, а морги телами мертвых оккупантов.

Оккупанты гатят ракетами по Херсону

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