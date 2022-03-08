Бомбардировал Харьков и Изюм: объявлено о подозрении российскому летчику сбитого самолета

Бомбардировал Харьков и Изюм: объявлено о подозрении российскому летчику сбитого самолета

Подозреваемый был задержан после того, как его самолет удалось сбить.

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении летчику, подполковнику, заместителю командира одного из авиационных полков ВС РФ, наносившему авиационные удары по Харькову.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Отмечается, что речь идет о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей, а также нарушение законов и обычаев войны.

По данным следствия, 24 февраля и 3 марта подозреваемый и штурман выполняли незаконный приказ командующего армией военно-воздушных сил противовоздушной обороны РФ.

Самолет взлетел с аэродрома в русском Воронеже. Он незаконно пересек украинскую государственную границу и нанес авиаудары по городу Изюм Харьковской области. Погибли восемь мирных жителей.

6 марта эти же лица совершили бомбардировку Харькова с целью уничтожения регулярных частей Вооруженных Сил Украины. Как следствие, в городе полностью и частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медицинские учреждения, учебные заведения и общежития.

Самолет поразили военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Когда он упал, подозреваемый был задержан.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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