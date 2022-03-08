Бомбардировал Харьков и Изюм: объявлено о подозрении российскому летчику сбитого самолета

Подозреваемый был задержан после того, как его самолет удалось сбить.
Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении летчику, подполковнику, заместителю командира одного из авиационных полков ВС РФ, наносившему авиационные удары по Харькову.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
Отмечается, что речь идет о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей, а также нарушение законов и обычаев войны.
По данным следствия, 24 февраля и 3 марта подозреваемый и штурман выполняли незаконный приказ командующего армией военно-воздушных сил противовоздушной обороны РФ.
Самолет взлетел с аэродрома в русском Воронеже. Он незаконно пересек украинскую государственную границу и нанес авиаудары по городу Изюм Харьковской области. Погибли восемь мирных жителей.
6 марта эти же лица совершили бомбардировку Харькова с целью уничтожения регулярных частей Вооруженных Сил Украины. Как следствие, в городе полностью и частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медицинские учреждения, учебные заведения и общежития.
Самолет поразили военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Когда он упал, подозреваемый был задержан.
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