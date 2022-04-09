"Бомбардировали три ночи подряд": представитель "Десны" показал уничтоженный оккупантами стадион в Чернигове (фото)

Дорошко заявил, что арена не подлежит реконструкции.

Российские оккупанты разрушили стадион имени Юрия Гагарина в Чернигове.

Об этом рассказал представитель пресс-службы "Десны" Дмитрий Дорошко.

"Арена просто в ужасном состоянии. Стадион бомбили три ночи подряд. По числам я не вспомню, но впервые прилетел один снаряд в восточную трибуну. Это та, которая была накрыта баннерами. на западной трибуне и тренировочном поле разрушены туалеты стадиона, трибуна составила полностью, а глубина воронки от снарядов составила около шести метров.

А в третьем случае произошел авианалет. Было сброшено восемь бомб. Я не специалист, но, мне кажется, стадион реконструкции не подлежит. Рядом с ареной была наша база футбольного клуба, которая до войны была в идеальном состоянии с новейшим оборудованием. Так вот она уничтожена полностью", — сказал Дорошко в интервью Zbirna.com.

Напомним, что российские захватчики бомбили "Чернигов-Арену", где свои домашние матчи проводит клуб Второй лиги ФК "Чернигов".

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