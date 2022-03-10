Бомбардировка детской больницы в Мариуполе: стало известно количество жертв

Российские войска целенаправленно атаковали мирных жителей.

В результате террористической бомбардировки российскими захватчиками детской больницы в Мариуполе погибли три человека, среди них один ребенок — девочка.

Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

Всего во время бомбежек детской больницы и роддома пострадали 17 человек (дети, женщины, врачи).

"Войска России целенаправленно и безжалостно уничтожают мирное население Мариуполя. Весь мир должен знать о преступлении России против человечества, против Украины и мариупольцев", — говорится в сообщении.

Напомним, 9 марта российская авиация сбросила авиабомбу после обеда, когда в роддоме было полно рожениц и персонала. Воздушная бомбардировка также подверглась центральной части города.

Сравнить Мариуполь с землей кафиры пытаются с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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