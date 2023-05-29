Бомбардировка Торецка: количество погибших возросло, показали жуткие фото с места ударов

Российские террористы в понедельник, 29 мая, сбросили две авиабомбы ФАБ-250 на город Торец Донецкой области. Число погибших возросло до 2 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Российская террористическая армия в 11:30 29 мая сбросила две фугасные авиабомбы на Торецк. Оккупанты уничтожили заправку и повредили жилой дом.

Обстрел Торецкая в Донецкой области 29 мая — последствия.

На месте трагедии погибли 2 человека, еще 8 человек получили ранения разной степени тяжести.

"Ежедневно россияне целенаправленно бьют по гражданским в Донецкой области. Прошу всех, особенно жителей прифронтовых громад: не ставьте свою жизнь под риск! Эвакуируйтесь своевременно!", — подчеркнул Кириленко.

Россияне сбросили бомбы на Торецк – последствия. / Фото: Павел Кириленко/Facebook

Обстрел Торецкая 29 мая – последствия. / Фото: Павел Кириленко/Facebook

Российские террористы обстреляли Торецк. / Фото: Павел Кириленко/Facebook

Обстрел Торецкая в Донецкой области — фото. / Фото: Павел Кириленко/Facebook

Напомним, один из погибших находился на АЗС, обстрелянный террористами. Вторая бомба упала на административное здание. Также повреждены помещения АЗС, банка, учебного заведения и автомобильного транспорта.

Читайте также: