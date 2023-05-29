Бомбардировка Торецка: количество погибших возросло, показали жуткие фото с места ударов

Оккупанты намеренно обстреляли Торецк.
Российские террористы в понедельник, 29 мая, сбросили две авиабомбы ФАБ-250 на город Торец Донецкой области. Число погибших возросло до 2 человек.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Российская террористическая армия в 11:30 29 мая сбросила две фугасные авиабомбы на Торецк. Оккупанты уничтожили заправку и повредили жилой дом.
На месте трагедии погибли 2 человека, еще 8 человек получили ранения разной степени тяжести.
"Ежедневно россияне целенаправленно бьют по гражданским в Донецкой области. Прошу всех, особенно жителей прифронтовых громад: не ставьте свою жизнь под риск! Эвакуируйтесь своевременно!", — подчеркнул Кириленко.
Напомним, один из погибших находился на АЗС, обстрелянный террористами. Вторая бомба упала на административное здание. Также повреждены помещения АЗС, банка, учебного заведения и автомобильного транспорта.
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