Бомбардировщик, вертолет, три пункта управления: ВСУ успешно уничтожают оккупантов на юге Украины

На южном фронте ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в течение боевого дня выполнили более 430 огневых задач.
Во вторник, 13 августа, украинской авиацией нанесено 9 ударов по враждебным позициям, а силами зенитных ракетных подразделений в районе Давыдова Брода уничтожены бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 авиации оккупантов.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
В сообщении говорится, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в течение боевого дня выполнили более 430 огневых задач.
Поражены три района сосредоточения вражеских сил и средств в Милово и Дудчанах, 3 пункта управления в Урожайном и Херсоне.
"В очередной раз откорректированы огнем попытки ремонтных работ на Каховском мосту, он непроездной. Понтонная переправа в Дарьевке поражена, ее дальнейшее использование исключено", — уточнили украинские военные.
По данным ОК "Юг", подтвержденные потери врага за минувшие сутки составляют:
- 121 военный;
- 5 танков;
- 9 других бронированных машин;
- 3 гаубицы "Мста-Б";
- 2 самоходных артустановки "Гвоздика";
- 2 ЗРК "Панцирь С1";
- 1 командно-штабная машина;
- 1 станция радиоэлектронной борьбы;
- 4 склада с боеприпасами.
Напомним, на юге Украины удалось освободить 13 населенных пунктов. Таким образом, линия фронта там продвинулась на 12 километров, российские оккупанты пытаются договариваться с ВСУ, чтобы сдаться в плен.
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