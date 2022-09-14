Бомбардировщик, вертолет, три пункта управления: ВСУ успешно уничтожают оккупантов на юге Украины

На южном фронте ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в течение боевого дня выполнили более 430 огневых задач.

Во вторник, 13 августа, украинской авиацией нанесено 9 ударов по враждебным позициям, а силами зенитных ракетных подразделений в районе Давыдова Брода уничтожены бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 авиации оккупантов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

В сообщении говорится, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в течение боевого дня выполнили более 430 огневых задач.

Поражены три района сосредоточения вражеских сил и средств в Милово и Дудчанах, 3 пункта управления в Урожайном и Херсоне.

"В очередной раз откорректированы огнем попытки ремонтных работ на Каховском мосту, он непроездной. Понтонная переправа в Дарьевке поражена, ее дальнейшее использование исключено", — уточнили украинские военные.

По данным ОК "Юг", подтвержденные потери врага за минувшие сутки составляют:

121 военный;

военный; 5 танков;

танков; 9 других бронированных машин;

других бронированных машин; 3 гаубицы "Мста-Б";

гаубицы "Мста-Б"; 2 самоходных артустановки "Гвоздика";

самоходных артустановки "Гвоздика"; 2 ЗРК "Панцирь С1";

ЗРК "Панцирь С1"; 1 командно-штабная машина;

командно-штабная машина; 1 станция радиоэлектронной борьбы;

станция радиоэлектронной борьбы; 4 склада с боеприпасами.

Напомним, на юге Украины удалось освободить 13 населенных пунктов. Таким образом, линия фронта там продвинулась на 12 километров, российские оккупанты пытаются договариваться с ВСУ, чтобы сдаться в плен.

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