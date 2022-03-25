Бомбил мирные города и расстрелял украинца: российский пленный пилот признался в преступлениях

Оккупант заявил, что он якобы не знал, куда сбрасывал бомбы.

Пилот российского СУ-34 Александр Красноярцев, сбитый и задержанный на окраине Чернигова 5 марта, признался, что расстрелял гражданского украинца.

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Об этом он рассказал во время интервью украинскому блоггеру Владимиру Золкину.

Оккупант заявил, что он якобы не знал, что бомбит гражданские объекты, поскольку не проверял координаты, которые ему предоставляли.

Красноярцева сбили 5 марта над микрорайоном Забаровка на окраине Чернигова во время его третьего вылета за время войны. По его словам, до этого он вылетал для бомбардировки аэропорта в Киевской области, а также дороги к югу от Чернигова. Когда его самолет был подбит с ПЗРК украинскими военными, он нес на борту шесть 500-килограммовых неконтролируемых авиабомб (ФАБ-500).

Подбитый самолет разбил частные дома. Систему катапультирования запустил его штурман Константин Криволапа, погиб при приземлении. Александр Красноярцев приземлился на крышу дома. За забором стояли люди, он слышал крик: "Русский, выходи!", он решил бежать и спрятаться в соседнем дворе в сарае.

"За мной побежал мужчина, пытался догнать меня. Не знаю, с вилами или еще чем-то. Я применил оружие. Те действия, которые к автоматизму, что нужно отстреливаться, бежать, прятаться. Такое состояние", — заявил оккупант.

По словам Красноярцева, в гражданского мужчину без оружия он выстрелил несколько раз из пистолета Макарова. Видел, как падает. Затем ему сообщили, что мужчина скончался.

По словам руководителя Черниговской областной прокуратуры Сергея Василины, в отношении Красноярцева возбуждено уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

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