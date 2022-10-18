"Бомбануть, чтобы не было": женщина, которая просила Россию ударить по Черкассам, сядет на 10 лет

Черкащанка признала вину в инкриминируемых ей преступлениях и раскаялась, это было учтено при определении наказания.

Женщина, которая просила Россию разбомбить Черкассы, сядет на 10 лет.

Приднепровский районный суд Черкасс вынес приговор по делу Татьяны Дробот, обвиняемой в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает издание "18000".

Согласно материалам дела, в начале марта женщина переслала проживающей в России сестре, а также двум своим подругам фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс. Фотографии обвиняемая сопровождала подписями "бомбануть, чтобы их здесь не было".

Кроме того, Дробот распространяла в запрещенной социальной сети информацию оправдывающую аннексию украинских городов.

В начале апреля женщину задержали. С того времени она находилась в Черкасском следственном изоляторе.

Коллегия судей, по председателю суда Владислава Константина, слушала дело более полугода и в итоге вынесла приговор в виде реального заключения для Дробот сроком на 10 лет.

Женщина признала вину в инкриминируемых ей преступлениях и раскаялась, что была учтена при определении наказания. Кроме того, она получила положительные характеристики по месту жительства от главы ОСМД, который рассказал, что Дробот ухаживала за клумбой и высаживала цветы, говорится в сообщении.

Минимальное наказание за инкриминируемую женщине государственную измену – 15 лет заключения, но нижняя граница была пересмотрена, учитывая раскаяние и смягчающие обстоятельства.

Приговор может быть оспорен в апелляционной инстанции. До вступления в законную силу женщина будет находиться в СИЗО. Ей и ее мужу также вернут изъятую компьютерную технику и мобильные телефоны.

Напомним, в Черкасской сторонник РФ планировал присоединиться к боевому подразделению "кадыровцев".

Государственная измена: капитан сдал россиянам единственную украинскую подлодку –

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