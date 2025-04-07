"Бомбят, как сумасшедшие": Трамп раскритиковал российские обстрелы Украины

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен обстрелами Украины со стороны России.

Во время встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он прокомментировал текущую ситуацию, отметив ее угрожающий характер, передает CNN.

"Я не в восторге от того, что происходит с бомбардировкой, потому что они бомбят, как сумасшедшие, прямо сейчас. Они бомбят - я не знаю, что там происходит. Это плохая ситуация", - заявил Трамп.

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Комментарий прозвучал в ответ на вопрос, почему новый тарифный план США не предусматривает пошлины на импорт из России. Трамп объяснил это тем, что Вашингтон "в сущности, не ведет дел с Россией, потому что они в состоянии войны".

Он также отметил, что американские официальные лица ведут переговоры с Украиной и Россией:

"Мы как-то приближаемся", - сказал Трамп, впрочем не уточнив, идет ли речь о конкретном прогрессе в вопросе прекращения огня.

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