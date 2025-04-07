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"Бомбят, как сумасшедшие": Трамп раскритиковал российские обстрелы Украины
Он также отметил, что американские официальные лица ведут переговоры с Украиной и Россией.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен обстрелами Украины со стороны России.
Во время встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он прокомментировал текущую ситуацию, отметив ее угрожающий характер, передает CNN.
"Я не в восторге от того, что происходит с бомбардировкой, потому что они бомбят, как сумасшедшие, прямо сейчас. Они бомбят - я не знаю, что там происходит. Это плохая ситуация", - заявил Трамп.
Комментарий прозвучал в ответ на вопрос, почему новый тарифный план США не предусматривает пошлины на импорт из России. Трамп объяснил это тем, что Вашингтон "в сущности, не ведет дел с Россией, потому что они в состоянии войны".
Он также отметил, что американские официальные лица ведут переговоры с Украиной и Россией:
"Мы как-то приближаемся", - сказал Трамп, впрочем не уточнив, идет ли речь о конкретном прогрессе в вопросе прекращения огня.
Напомним, четырех раненых после кровавой ракетной атаки по Кривому Рогу детей лечат в Днепре.