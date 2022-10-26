"Бомжи из убогой страны": оккупанты "эвакуируют" из Херсона стулья и холодильники

Русские солдаты вывозят вещи по направлению к левому берегу.

Российская армия "эвакуирует" из Херсона офисные стулья, стеклопакеты, холодильники. Вещи солдаты грузят в машины с Z-символикой и увозят в направлении левого берега.

Доказательства и фото предоставил в Telegram-канале херсонский журналист Константин Рыженко.

"В Херсоне идет эвакуация офисных стульев и стеклопакетов", — написал он.

Фото прокомментировали подписчики.

"Воры и убийцы", — пишут подписчики.

Также российских оккупантов называют "бомжами" и "убогими".

"Бомжи. Они наверняка жизнь с нуля начнут, у них ничего не было", — пишут украинцы.

"Это наверняка СИЗО ограбили. Вчера вывозили все оттуда", — добавляют подписчики.

Напомним, в Херсонской области украинские войска сбили российский вертолет Ка-52.

В общей сложности Россия потеряла по меньшей мере 23 ударных вертолета Ка-52, а это свыше 25% нынешнего парка военно-воздушных сил РФ из 90 Ка-52.

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