"Бомжи из убогой страны": оккупанты "эвакуируют" из Херсона стулья и холодильники

Русские солдаты вывозят вещи по направлению к левому берегу.
Российская армия "эвакуирует" из Херсона офисные стулья, стеклопакеты, холодильники. Вещи солдаты грузят в машины с Z-символикой и увозят в направлении левого берега.
Доказательства и фото предоставил в Telegram-канале херсонский журналист Константин Рыженко.
"В Херсоне идет эвакуация офисных стульев и стеклопакетов", — написал он.
Фото прокомментировали подписчики.
"Воры и убийцы", — пишут подписчики.
Также российских оккупантов называют "бомжами" и "убогими".
"Бомжи. Они наверняка жизнь с нуля начнут, у них ничего не было", — пишут украинцы.
"Это наверняка СИЗО ограбили. Вчера вывозили все оттуда", — добавляют подписчики.
Напомним, в Херсонской области украинские войска сбили российский вертолет Ка-52.
В общей сложности Россия потеряла по меньшей мере 23 ударных вертолета Ка-52, а это свыше 25% нынешнего парка военно-воздушных сил РФ из 90 Ка-52.
Читайте также:
- В Украине впервые сбили российскую ракету с помощью приложения "ЕПВО"
- ВСУ показали, как ударным дроном и артиллерией уничтожили российский БТР: видео
- Снайперская группа СБУ ликвидировала четырех кафиров (видео)