Борьба между ФСБ и Генштабом РФ влияет на принятие решений Путиным касательно войны – военный эксперт

Это оказывает влияние на принятие решений, это имеет влияние на ту разведывательную информацию, которую предоставляют почти каждой силовой структуре, которая непосредственно попадает к Владимиру Путину.

Об этом в эфире телемарафона "1+1" рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Конечно, это также влияет на принятие решений не только командованием, но и лично Путиным. Конечно это влияет и на качество этих решений. Поэтому именно эти баталии, они говорят об отсутствии монолитности силовых структур. Была лишь борьба за финансирование, а сейчас это уже не только борьба за финансирование, хотя и это также присутствует. Сейчас уже идет речь о борьбе за выживание, какая из этих силовых структур будет иметь наименьшие потери, после того как Россия вообще проиграет войну, будет объявлена капитуляция, и начнется более глобальная, масштабная чистка именно силовых структур", – отметил Коваленко.

Напомним, военный эксперт рассказал о летних провалах оккупантов в войне и почему замер фронт.

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