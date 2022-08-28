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Борьба между ФСБ и Генштабом РФ влияет на принятие решений Путиным касательно войны – военный эксперт

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Борьба между ФСБ и Генштабом РФ влияет на принятие решений Путиным касательно войны – военный эксперт

Фото: Getty Images

Между ФСБ и Главным управлением Генерального штаба ВС РФ постоянно конкуренция. Иногда это даже открытая война, например, информационного типа.

Это оказывает влияние на принятие решений, это имеет влияние на ту разведывательную информацию, которую предоставляют почти каждой силовой структуре, которая непосредственно попадает к Владимиру Путину.

Об этом в эфире телемарафона "1+1" рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Конечно, это также влияет на принятие решений не только командованием, но и лично Путиным. Конечно это влияет и на качество этих решений. Поэтому именно эти баталии, они говорят об отсутствии монолитности силовых структур. Была лишь борьба за финансирование, а сейчас это уже не только борьба за финансирование, хотя и это также присутствует. Сейчас уже идет речь о борьбе за выживание, какая из этих силовых структур будет иметь наименьшие потери, после того как Россия вообще проиграет войну, будет объявлена капитуляция, и начнется более глобальная, масштабная чистка именно силовых структур", – отметил Коваленко.

Напомним, военный эксперт рассказал о летних провалах оккупантов в войне и почему замер фронт.

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