Борьба между Шойгу и Пригожиным: в России нарастает конфликт среди военного руководства

Поскольку Россия стремительно теряет личный состав регулярных войск, на временно оккупированных территориях юга Украины большую часть заведенных войск уже составляют мобилизованные. Стремительно разрастается численность ЧВК "Вагнера", которой управляет Евгений Пригожин.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

"Согласно имеющейся информации, в среде высшего военного руководства РФ нарастают противоречия. Пригожин обвиняет в провалах Шойгу и Герасимова, а те в свою очередь кивают на Путина. Параллельно Кадыров и его полевые командиры формируют на временно оккупированных территориях свою бизнес-сеть" власти", — говорится в сообщении.

Как сообщает Центр сопротивления, прошла неофициальная встреча Пригожина и главы администрации президента РФ Антона Вайно, на которой обсуждались неудачи российской армии в Украине.

"Пригожин и дальше настаивает на том, что Шойгу должен понести ответственность. Но во время разговора участники также озвучивали мнения о негативном влиянии Путина на ход войны, ведь президент РФ в личном порядке может изменить планы военных и вмешиваться в тактический уровень планирования", — говорится. в сообщении.

Если несколько лет назад ЧВК "Вагнера" выступала исключительно как частная компания по оказанию услуг, то эта ситуация меняется. Пригожин создает полноценную армию, которой сам и управляет. Деградация политических элит РФ приводит к возвращению феодальных традиций в государственном управлении. В РФ наступает момент, когда отдельные политические игроки усиливают свои позиции. Это становится возможным тогда, когда государство теряет монополию на применение силы. Активное развитие НДС к этому и ведет.

ЧВК "Вагнера" на войне против Украины

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин усилил свое влияние на Кремль. В тандеме с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым он добился отстранения от должности командующего группировкой войск "Центр" Александра Лапина. Параллельно Пригожин создал мощную военную структуру, которая находится вне российского правового поля, однако вербует даже пилотов самолетов и экипажи ракетных комплексов.

Однако среди наемников частной военной компании "Вагнера", участвующих в войне России против Украины, большинство составляют заключенные российских тюрем.

Российское оппозиционное издание The Insider установило, что "Вагнер" потерял в Украине от 800 до 1000 наемников.

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