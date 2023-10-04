Борьба за господство в Черном море: Гуменюк рассказала, зачем враг бьет по острову Змеиный

Черноморский флот РФ действительно функционально ограничен, но Россия продолжает терроризировать нас тактической авиацией. Для врага сейчас это единственный способ обозначать свое господство.

Об этом в эфире "1+1" в рамках телемарафона заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Враг ограничен, но возможности еще есть"

“Недооценивать врага нельзя. Мы понимаем, что мощности у врага еще есть, в том числе ракетоносители, которыми они могут наносить удары фактически по всей территории Украины. Мы говорим о том, что условно замкнутые в той акватории, которую они считают более или менее безопасной в направлении восточного побережья Крыма и Новороссийска, они все-таки действительно функционально ограничены определенным образом», — сказала Гуменюк.

“Но россияне продолжают терроризировать тактическую авиацию. Для них сейчас это единственный способ обозначать свое господство, они продолжают системно бомбить направление острова Змеиный, где сосредоточены морские транспортные пути для дискредитации Украины как морского государства, способного обеспечивать Силами обороны гуманитарный коридор для навигации морских судов”, — добавила она.

Авиаудары в районе острова Змеиный

“Нам доверяют судовладельцы, чтобы суда шли по тому коридору, который мы предложили. Безопасная компонента нами соблюдена, мы полностью обеспечиваем ту безопасность, которую требуется для судов. А россияне пытаются это дискредитировать», — рассказала представитель ОК «Юг».

Они сбрасывают управляемые авиабомбы для того, чтобы привести в действие морские мины, которых еще достаточно много в море и усложнить этот навигационный путь. Всем понятно, что заминированное море – это не заминированное поле. Там более сложная ситуация и при всех имеющихся у нас мощностях не так просто обеспечивать такой режим. Но нам это удается”, – резюмировала Гуменюк.

Напомним, морская авиация Черноморского флота РФ в последние недели взяла на себя важную роль в операциях флота, пытающегося справиться с параллельными угрозами на южном фланге войны в Украине. Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Военно-морская авиация РФ уделяет особое внимание операциям по морскому воздушному патрулированию, основной задачей которых, вероятнее всего, является раннее обнаружение беспилотных надводных кораблей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Черноморский флот РФ функционально ограничен и прячется! | ГУМЕНЮК

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