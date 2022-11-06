Борьба за Крым: военный эксперт рассказал о важности Херсона для россиян

Россия выполняет тактические задачи путём уничтожения своего личного состава.
Военное руководство России бросило во временно оккупированный Херсон множество войск, чтобы затормозить продвижение украинских Вооруженных сил. Военный эксперт Михаил Притула говорит, что "идет борьба уже не за Херсон, а за Крым".
Такое мнение он высказал в эфире "Эспрессо".
По словам Притулы, оккупанты строят эшелонированную оборону на левом берегу Днепра, роют окопы и траншеи.
"Это достаточно правильно, с их точки зрения. Им нужно на это время. Они бросили в Херсон большое количество войск, чтобы затормозить продвижение ВСУ. Они подержат там контингент. Если успеют – заберут, а не успеют – сдадутся в плен", — сказал он. он.
Эксперт отмечает, что Россия выполняет тактические задачи путем уничтожения своего личного состава, а россияне с этим соглашаются и не поступают.
"Нет смысла надевать на военную зимнюю одежду, если она погибнет через неделю. Люди идут туда, погибнут и больше ничего не надо: ни еда, ни одежда, ни обогрев. Их бросили. Они погибли и свою боевую задачу выполнили", — подытожил эксперт .
В свою очередь, издание The Washington Post пишет, что для кремлевского главы Владимира Путина город очень важен. Захват Херсона – это величайшая победа его армии с начала войны. Поэтому Кремль будет бросать на оборону города все силы.
Российские кафиры готовятся к обороне правого берега Днепра в Херсоне. OSINT-аналитик Бенджамин Питтет опубликовал спутниковые снимки, на которых видно, что оккупанты и укрепляют там три линии траншей и дотов.
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