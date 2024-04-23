Борьба за оборону: как Украина строит самые мощные в истории защитные сооружения от России

Пока продолжаются упорные бои на фронте, Украина строит беспрецедентную оборонную линию для сдерживания российской агрессии.

После провала анонсированного контрнаступления и еще одной зимы, связанной с отражением российских атак, украинские войска истощены и сталкиваются с серьезной нехваткой оружия.

Об этом пишет The New York Times.

Правительство одобрило новый закон о мобилизации для пополнения рядов, а европейские страны пообещали прислать больше транспортных средств и ракет, среди прочего крайне необходимого снабжения. Украина получила крайне необходимый толчок, когда Палата представителей США одобрила пакет военной помощи в размере 60 миллиардов долларов, который предоставит больше оружия для ее военных усилий.

Но Украине действительно нужно время.

Обучение новых войск будет длиться месяцы, а европейское оборудование будет поступать постепенно в течение года. Аналитики считают, что Украина вряд ли начнет большое контрнаступление в этом году, вместо этого решит потратить время на восстановление своих сил. Но стране все равно нужно будет отражать российские атаки и не дать каким-либо незначительным достижениям противника стать полноценным прорывом.

Вот здесь и вступают амбициозные оборонительные линии, которые строятся с бешеными темпами.

В этом году украинское правительство выделило около 800 миллионов долларов США на строительство фортификаций вдоль около 1000 километров линии фронта, и строительство продолжается.

"Зубы дракона" / Фото: Associated Press

Эта защита является лишь небольшой частью того, что внедряет Украина, большую часть которого можно увидеть на общедоступных спутниковых снимках.

Американские военные аналитики в Висбадене, Германия, опираясь на спутниковые изображения и другие разведывательные данные, тесно сотрудничали с украинскими офицерами связи, чтобы выявить пробелы в обороне Украины, говорят чиновники.

С начала года Украина построила длинные оборонительные рубежи в двух областях на юге – Херсонской и Запорожской. Кроме новых оборонных сооружений на юге, представители Пентагона и независимые аналитики также указали новые защитные сооружения за Авдеевкой на востоке.

Украинские военные стремятся не допустить повторения произошедшего вокруг Авдеевки в феврале после захвата этого города россиянами. Слабая украинская оборона позволяла врагу продолжать наступление на запад.

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Четверо чиновников сказали для NYT, что результаты неоднозначны. По их словам, до надежной многоуровневой обороны работы еще недели, если не месяцы.

Но главнокомандующий США в Европе генерал Кристофер Каволи выразил оптимизм.

"Я думаю, что их защита будет очень сильной и мощной. И при постоянной поддержке они будут в хорошем положении", — сказал он.

Защитные сооружения на границе в Черниговской области / Фото: Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Защитные сооружения на границе в Черниговской области / Фото: Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Но на земле это было нелегко. В окрестностях одного из охваченных боями городов, Часов Яр, истощенные войска держатся на местности вокруг канала. Но их оборонные сооружения были плохо построены, и их следовало укрепить бетоном еще несколько месяцев назад, сказал украинский командир. Сейчас россияне близки к борьбе за каждую улицу.

Оборонные постройки на востоке Украины заметно отличаются от многих укреплений на юге. На месте широких оборонительных рубежей расположены постройки для укрепления городских районов, находящихся в поле зрения России.

Один из них – Курахово. Город расположен на главной дороге в 10 милях к северо-востоку от Марьинки, которую Россия начала пытаться захватить в 2014 году, когда вторглась на территорию Украины. Окончательно Марьинка пала в конце прошлого года.

На спутниковых снимках видно, как Украина работает над защитой Курахово. Эти усилия указывают на то, что украинцы направляют свои ресурсы на наиболее подходящую для обороны местность, имея целью сделать продвижение на земле как можно более дорогим для России.

Защита также указывает на стратегию на большей части линии фронта, которая предполагает держать российские силы врасплох с помощью небольших атак и пытаться использовать недостатки в их защите, говорят чиновники.

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Из-за минных полей и укреплений трудно атаковать и маневрировать без больших потерь, обе стороны в значительной степени полагаются на хорошо подготовленные окопы.

Они могут включать в себя глубокие траншеи, укрепленные цементом, защиту над головой, отопление и спальные зоны. Для строительства и защиты они нуждаются в большом количестве рабочей силы.

Джеймс Рэндс, военный аналитик оборонной разведывательной компании Janes в Лондоне, сказал, что оборона, созданная Украиной во время предыдущих конфликтов с Россией, является исключительной. На Донбассе, по его словам, бункеры были сухими и защищенными навесным покрытием, противопожарной и баллистической защитой. Окопы были укреплены.

Поскольку Россия сейчас совершает полное вторжение, Украина вряд ли сможет сделать это снова, сказал Рендс.

"Позиции, на которые они отступили, ни в коем случае не относятся к той же категории. Сейчас Украине нужно построить ряд оборонных позиций, находясь в зоне столкновения — а это сложно", — сказал он.

Напомним, с 2022 года на границе Житомирской области с Беларусью продолжается развитие глубоко эшелонированной системы обороны. Соответствующие кадры с места строительства показал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Еще раньше появились снимки с Черниговской области, где также продолжаются масштабные инженерные работы по укреплению государственной границы и строительство фортификационных сооружений для повышения обороноспособности страны.

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