"Боремся за каждую жизнь": Зеленский рассказал последние новости из Днепра (фото)

Оккупанты полностью разрушили более 70 квартир, еще более двух сотен повреждены.

В Днепре в результате ракетного удара РФ, по последним данным, число погибших возросло до 25 гражданских людей. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир.

Об этом 15 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как проинформировал президент, по состоянию на данный момент спасены 39 человек, из них 6 детей. Погибли 25 человек, из них 1 ребенок.

Травмировано 73 человека, из них 13 детей. Разыскивается 43 человека.

"Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов продолжаются. Круглосуточно. Продолжаем бороться за каждую жизнь", — написал в своем сообщении Зеленский.

Президент добавил, что предварительно, ракета оккупантов разрушила 72 квартиры и повредила более 230 домов в доме.

Кроме того, на месте попадания установлены четыре палатки ГСЧС и две палатки от волонтеров. На месте работают психологи, оказывающие помощь пострадавшим.

Напомним, 14 января в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти всех причастных к этому террористическому акту и пообещал каждому суровое возмездие.

Ракетный террор россиян в Днепре

Войска РФ ударили по многоэтажке в Днепре 14 января. В тот же день россияне массированно атаковали и другие области Украины, повредив критическую инфраструктуру.

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В Сети опубликовали жуткие кадры после террористического обстрела многоэтажки в Днепре — люди кричали под завалами.

Жители Днепра после трагедии сплотились и приобщились к помощи спасателям для разбора завалов. Люди также приносят на помощь теплые вещи и еду.

Известно, что приказал обстрелять дом в Днепре командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин. По его приказу оккупанты уничтожили ТЦ "Амстор" в Кременчуге на Пасху, когда там было немало людей и никакой военной техники или военных.

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Среди пострадавших есть мать защитника Украины, воюющего на Бахмутском направлении. Защитник рассказал в соцсети: "Пока я сражаюсь на Донбассе, решили мой дом уничтожить, пока там была мама, собака и кот".

Кроме того, пострадала девушка Анастасия. В сентябре она лишилась на войне любимого. Сейчас, вероятнее всего, ее родители все еще находятся под завалами разбомбленного россиянами дома. Их судьба неизвестна.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал G7 и ЕС к реакции на обстрел Днепра.

А советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк требует, чтобы "Россия должна быть немедленно исключена из Совбеза ООН" .

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