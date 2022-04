Борис Джонсон: биография премьер-министра Великобритании

Читайте в материале ТСН.ua, что известно о британском премьер-министре Борисе Джонсоне, его прическе, книгах, жене, детях и отношениях с Украиной.

Узнать этого политика проще простого – его издалека заметно благодаря уникальной прическе, которую часто называют "одуванчиком". Британский премьер-министр совсем не похож на консервативных англичан. Рассказываем все, что известно об одном из самых популярных современных политических деятелях.

Биография

Родился будущий премьер-министр Великобритании 19 июня 1964 года в Нью-Йорке, где в то время работал его отец Стэнли Джонсон (депутат Европарламента). Полное имя политика – Александр Борис де Пфеффель-Джонсон. Еще в детстве он вместе со своей семьей переехал в Лондон, где его мать заканчивала обучение в Оксфордском университете.

Интересный факт: прадедом Бориса Джонсона был турецкий журналист Али Кемаль, некоторое время занимавший пост министра внутренних дел в правительстве последнего правителя Османской империи. В 1920 году дед Бориса, также Али Кемаль, переехал в Лондон, где сменил свое имя на Уилфред Джонсон.

Борис Джонсон сначала учился в Европейской школе Брюсселя, а затем, когда семья переехала в Лондон, продолжил обучение сначала в Восточном Сассексе, а затем в Итон-колледже. Также изучал классическую литературу в Оксфорде (1983–1984 годы). Интересно, что в университете его не раз выбирали президентом студенческого союза.

Свою карьеру будущий политик начал в качестве корреспондента-стажера в газете Times. Там он проработал всего один год. Его уволили из-за того, что он сфальсифицировал цитату своего крестного отца Колина Лукаса (в будущем – вице-канцлера университета в Оксфорде). Недолгое время проработал в газете Wolverhampton Express&Star. С 1989 по 1994 год работал корреспондентом The Daily Telegraph в Брюсселе, а с 1994 по 1999 год был заместителем главного редактора и основным обозревателем политических тем.

В 1998 году сотрудничал с BBC, а именно с программой "Have I Got News for You". 2000 получил должность редактора в газете Spectactor и пять лет проработал там в качестве политического журналиста.

В 2001 году Борис Джонсон решил попробовать себя в политической карьере и стал членом Палаты общин в Британском парламенте от округа Хенли (графство Оксфордшир). Был им до 2008 года. Вместе с тем он стал представителем Консервативной партии, был даже ее вице-президентом (2003-2004 годы). В 2004 году Джонсон был избран теневым министром по делам культуры.

Теневое министерство — это структура в Великобритании и других странах мира, которая при определенных условиях получает полномочия реального правительства.

Когда новым лидером Консервативной партии стал Джеймс Кэмерон, Джонсон занял должность теневого министра образования (2005-2007 годы). В 2008 году Борис Джонсон стал мэром Лондона и представителем Консервативной партии и продержался на этом посту до 2016 года.

Интересный факт : в 2015 году его снова избрали членом Палаты общин правительства Великобритании, на этот раз от округа Аксбридж и Южный Райслип (Большой Лондон). Поэтому он целый год объединял две должности.

В 2016 году, когда в Великобритании проводился референдум по выходу страны из ЕС, Борис Джонсон был одним из тех, кто поддерживал Brexit. С 13 июня 2016 года занял должность министра иностранных дел при правительстве Терезы Мэй. Но в 2018 году подал в отставку из-за определенных несогласий с ее позицией по Brexit.

23 июля 2019 Джонсона снова избрали лидером Консервативной партии, а уже 24 июля он официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.

Чем прославился Борис Джонсон

Чем известен Борис Джонсон? / Associated Press

Вне Великобритании Борис Джонсон известен неуемной прической. Он сам не раз шутил о своих волосах, убеждая всех, что в его офисе всегда лежит расческа, но справиться с непослушными локонами у него не получается. Также известно, что британский премьер-министр владеет несколькими языками, учился в Оксфорде и прекрасно знает классическую литературу. Остальное легко проверить, ведь Джонсон любит приводить в своих речах известные цитаты из книг.

Борис Джонсон, в отличие от других политиков, не раз использовал иронию и иносказание, особенно в том, что касается представителей Российской Федерации. Хотя досталось от Джонсона и тогда еще будущему президенту США Джо Байдену, которого британец назвал "потрясающе невежественным типом".

В должности мэра Лондона Борис Джонсон добился немалых успехов, а основными его достижениями стали:

проведение летней Олимпиады 2012 года, которая проходила в Лондоне;

снижение уровня преступности, установив большое количество видеокамер по всей столице Великобритании;

решение транспортной проблемы, благодаря ограничению въезда автомобилей в центр города;

развитие велотранспорта в Лондоне; создание велопроката.

Интересно, что Борис Джонсон уже выдвигал себя на должность премьер-министра в 2016 году, но тогда он проиграл Терезе Мэй.

А еще в семье Джонсонов любят брать напрокат одежду. К примеру, его жена Кэри выходила замуж в дизайнерском свадебном платье, которое взяла на один день. Также у Бориса Джонсона есть два интересных хобби: он любит смотреть боливудские фильмы и изучает латынь и древнегреческий язык.

Отношения с Украиной

Борис Джонсон в Киеве (апрель 2022 года) / Associated Press

Борис Джонсон стал одни из тех политиков, кто очень сильно поддерживает Украину в войне с Россией не словом, а делом. И даже до полномасштабного вторжения российских войск британский премьер-министр неоднократно показывал свою приверженность украинцам. Так еще в октябре 2020 года Борис Джонсон писал в своем профиле в Twitter : " Мы укрепляем отношения между Великобританией и Украиной и официально закрепляем обязательство Британии поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины ". Тогда же он подчеркнул, что Британия – самый преданный сторонник Украины.

Свои особые отношения к Украине Борис Джонсон показывает также и в одежде. Когда британский премьер-министр приехал на встречу с Владимиром Зеленским в феврале 2022 года, на нем был ярко зеленый галстук, как символ поддержки президента Украины. В апреле же Джонсон надел синий галстук, который, в тандеме с его пшеничного цвета волосами, образовывал флаг Украины. В свой костюм он тогда надел изношенные ботинки, словно говоря, что сочувствует украинскому народу.

Кроме этого Борис Джонсон еще 2016 заявлял: " Если вам нужен пример внешней политики ЕС, которая делается на коленях, и претензий на ведение оборонной политики, которые спровоцировали реальные проблемы, то посмотрите, что произошло в Украине ". Этим он явно обвинял Брюссель потому, что ЕС спровоцировал вторжение России в Украину.

Недавно в своем профиле в социальной сети Instagram Борис Джонсон начал подписываться как "Джонсонюк", а вокруг его аватарки видны обрамления в желто-голубых цветах. Так он решил показать свою поддержку Украины.

Интересный факт : первый контакт Джонсона с украинскими политиками состоялся в декабре 2014 года, когда в Лондон приехал мэр Киева Виталий Кличко. Последний так вдохновился британским коллегой (к тому времени Борис Джонсон еще занимал должность мэра), что тоже решил ездить на работу на велосипеде.

Жена и личная жизнь

Борис Джонсон с третьей женой Кэрри Саймондс / Associated Press

1987 Борис Джонсон женился впервые. Его женой стала Аллерге Мостин-Оуэн. В 1993 году они расторгли свой брак. В том же году Джонсон женится во второй раз. Его новой избранницей стала Марина Уилер – дочь журналиста и телеведущего сэра Чарльза Уилера. У них родилось четверо детей: два сына (Мило и Теодор) и две дочери (Кассия и Лара). В 2018 году второй брак премьер-министра Великобритании также закончился расторжением отношений. Считается, что это произошло из-за появления в 2009 году внебрачной дочери Джонсона от Хелен Макинтайр, работавшей искусствоведом.

Борис Джонсон женат в третий раз. 29 апреля 2020 у него и его подруги активистки в области экологии Керри Саймондс родился сын. 29 мая 2021 года они официально женились. Тайная церемония проходила в Вестминстерском аббатстве. 9 декабря 2021 года у пары появилась дочь.

Борис Джонсон и его знаменитая прическа

Борис Джонсон: прическа / Associated Press

Если после того, как Борис Джонсон получил первую должность в политике, ему удалось сменить свой стиль на более официальный и консервативный, то сделать что-нибудь с непослушными волосами не получилось. Он даже извинялся за свою прическу, подчеркнув: " Это как-то связано с особенностями моих волос, но могу сказать, что я его расчесываю — у меня в офисе есть расческа. Приношу извинения за мои волосы, но я стараюсь сделать с ними все возможное ".

Борис Джонсон: прическа / Associated Press

Борис Джонсон: прическа / Associated Press

Вечно растрепанные пряди Бориса Джонсона уже давно стали темой для шуток. Британское издание Tatler даже выпускало заметку по теме " Какое это – быть волосами Бориса Джонсона? ". Интересно, что в 2008 году политика назвали обладателем самой стильной прически в британском правительстве.

Книги

Борис Джонсон – автор нескольких книг. В частности, наиболее популярны "Колонка Джонсона", "Одолжите мне ваши уши", "У меня есть для вас взгляды", "Фактор Черчилля". Также британский премьер-министр написал роман "Семьдесят две девственницы", который увидел свет в 2004 году. Уже в должности мэра Лондона он выпустил книгу "Новая британская революция". Интересно, что его даже выдвигали на премию Британской телеакадемии за журналистскую деятельность.

Борис Джонсон и Уинстон Черчилль: что объединяет этих двух политиков

Борис Джонсон и Уинстон Черчилль – что объединяет этих политиков? / Associated Press

Немецкое издание Die Welt написало целую статью, посвященную тем чертам, которые совмещают легендарного Уинстона Черчилля с Борисом Джонсоном. По словам автора статьи Свена Феликса Келлерхофа и Уинстон Черчилль, и Борис Джонсон происходят из высших кругов общества, стали аутсайдерами и нестандартно мыслят.

Когда 10 мая 1940 на Даунинг-стрит 10 переехал новый премьер-министр, который годами стоял на своей непреклонной позиции, британцы ждали от него реализации всего обещанного. Этим аутсайдером был тогда Уинстон Черчилль. Но описание очень напоминает происходящее в первые дни Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании.

Интересный факт : сам Борис Джонсон неоднократно сравнивал себя с Уинстоном Черчиллем, указывая на неординарные решения и непреклонность взглядов. Он даже написал книгу "Фактор Черчилля", в которой осмотрел фигуру легендарного премьер-министра с точки зрения политика.

Можно сказать, что Борис Джонсон в значительной степени равняется своему кумиру. Даже биография этих двух политиков в чем-то схожа. Оба начинали свою карьеру в журналистике, оба имели ссоры со своей партией, оба были вне власти несколько лет, а затем вернулись именно во время величайшего политического кризиса своего времени.