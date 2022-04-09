Борис Джонсон объявил о наложении новых санкций на Путина: чего они коснутся

Борис Джонсон объявил о наложении новых санкций на Путина: чего они коснутся

Великобритания не ограничится санкциями только против олигархов.

То, что Путин сделал в Буче и Ирпене, нанесло сокрушительный удар по его репутации и его правительству.

Об этом во время брифинга заявил Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Мы долгий период обсуждали то, что на него действительно нужно давить. Его отвод войск - он лишь временный. Поэтому вы совершенно точно подчеркнули, что необходимо оказывать Украине всяческую поддержку. С партерами мы будем усиливать экономическое давление, мы будем ужесточать санкции против России еженедельно”, - подчеркнул Борис Джонсон.

Он также добавил, что Великобритания не ограничится санкциями только против олигархов, но будет оказывать давление на возможность использования РФ своих энергетических ресурсов.

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