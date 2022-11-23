Борис Джонсон оценил действия Зеленского во время войны: "Без него история бы сложилась по-другому"

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон похвалил украинского президента Владимира Зеленского. Он считает, что история могла бы сложиться по-другому, если бы не Зеленский.

Об этом Джонсон сказал в интервью CNN.

"Он очень смелый парень. Я думаю, что история этого конфликта была бы совсем, совсем другой, если бы его там не было", – сказал Борис Джонсон.

Как Борис Джонсон поддерживает Украину

Борис Джонсон еще до полномасштабного вторжения России на территорию Украины приезжал в Киев, чтобы поддержать наше государство. Также Борис Джонсон призвал западных лидеров не давить на Украину в подписание мирного соглашения с РФ на невыгодных условиях.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон продолжает и дальше сотрудничать с союзниками, чтобы содействовать Украине в противостоянии с РФ.

Великобритания с первых дней войны помогает Украине военно и финансово. Накануне стало известно, что это государство отправило Украине усовершенствованную модель высокотехнологичной ракеты с системой лазерного самонаведения Brimstone 2. Дальность полета этой ракеты вдвое больше, чем в предыдущей версии.

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