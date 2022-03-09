Борис Джонсон отказался отменять визовые требования для украинцев

Премьер подтвердил, что Великобритания не отменит визы для украинских беженцев.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался отменять визовые требования для убегающих от российского вторжения украинцев.

Об этом он заявил, выступая в Палате общин, сообщает НВ.

"Мы уже приняли 1000 человек по существующей схеме, и это число будет очень быстро расти. Никому не было отказано", – сказал он.

Джонсон заявил, что Великобритания будет столь щедрой, насколько это возможно, но должна быть проверка.

Напомним, Великобритания выделяет дополнительную помощь Украине в размере 230 млн долларов.

В Великобритании власти заявили, что могут задержать любой российский самолет, вторгшийся в воздушное пространство острова.