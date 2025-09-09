Борис Джонсон призвал предоставить Украине разрешение бить по военным базам в России

Реклама

"Президент Трамп сам совершенно справедливо отмечал: мы должны дать украинцам разрешение применять это оружие по базам, которые используются для убийств их гражданских, даже если эти базы расположены в России", - сказал Джонсон.

Он также подчеркнул, что Украина больше всего нуждается в финансовой поддержке для развития собственных оборонных способностей.

Джонсон отметил, что будущее Украины — это вопрос идентичности и выбора, а не территории: "Речь идет не о территории. Речь идет о судьбе. Речь идет об идентичности. Украина выбрала путь на Запад, и мы должны подтвердить этот выбор нашим присутствием в Украине, западными гарантиями безопасности и сделать очевидным, что она идет к европейским".

Борис Джонсон признал, что прекращение огня могло бы стать выходом из ситуации, даже если это будет означать замораживание конфликта. “Я думаю, що припинення вогню було б добрим рішенням, навіть якщо, на жаль, воно означатиме замороження конфлікту вздовж нинішньої лінії фронту, залишивши Путіну де-факто контроль над значною частиною України. Це не буде компромісом у питаннях суверенітету. Це дало б йому вихід, а українці знали б, що фактично врятували свою країну і демократію. І все, що зараз потрібно, — щоб глобальные союзники Украины проявили хотя бы одну десятую доли той отваги, которую показывают украинцы.

После выступления украинские ветераны подарили Борису Джонсону трофейный обломок беспилотника "шахед", которым российские войска атаковали населенные пункты Украины.