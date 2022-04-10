Борис Джонсон рассказал, каким образом тайком добрался в Киев

Премьер-министр Британии приехал в украинскую столицу непредсказуемо.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, каким образом он тайком попал в Киев.

Джонсон записал видео, в котором поделился, что добрался до украинской столицы из Польши с помощью "Укрзализныци". Он поблагодарил железнодорожников за их работу и назвал их "железными людьми".

"Я на борту фантастического поезда "Укрзализныци" в Киев из Польши. Просто хотел выразить вам огромную благодарность – всей команде железнодорожников – за то, что вы делаете. Я слышал, что вас здесь называют "железные люди". Это, конечно, связано с вашей железнодорожной индустрией, но в то же время отражает и ваш дух, настоящий украинский дух, который украинцы демонстрируют в сопротивлении ужасной агрессии России", — сказал Джонсон.

Отметим, что 9 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон непредсказуемо приехал с визитом в Киев. Визит британского политика не анонсировался. В столице Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и предоставил ему новый пакет финансовой и военной помощи.

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