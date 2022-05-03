Борис Джонсон видеосвязью выступил перед Верховной Радой: "Грубая сила агрессора ничего не стоит против моральной силы народа"

Борис Джонсон видеосвязью выступил перед Верховной Радой: "Грубая сила агрессора ничего не стоит против моральной силы народа"

В Верховной Раде Украины сегодня, 3 мая, видеосвязью выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщили в пресс-службе ВР.

Как сообщается, во время своего выступления Борис Джонсон отметил победу Украины в войне с российским оккупантом.

"Сегодня должен сказать вам одно — Украина победит", — акцентировал премьер-министр Великобритании.

Он также объявил о новых поставках вооружения и средств защиты на 3 млрд фунтов.

“Это лучшее время Украины, эпическая глава в вашей национальной истории. Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир, что грубая сила агрессора ничего не стоит против моральной силы народа, который настроен быть свободным”, — написал Борис Джонсон на своей странице в соцсети.

Андрей Ермак/Facebook

К депутатам ВР также обратился Президент Владимир Зеленский – ему аплодировали стоя.

"С нами весь цивилизованный, западный мир. И это не просто вера в возможность нашей победы в войне с россией. Это четкое понимание, что мы точно победим. Ибо такой дух как у наших воинов, народа, такое единение вокруг общей цели - победить в войне за Свободу, неизбежно означает наш успех", - добавил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Владимир Зеленский поблагодарил лидера Великобритании и весь народ Соединенного Королевства.

"За слова, которые мы слышим. За действия, которые мы видим. За поддержку, которую мы чувствуем. За помощь, которую мы реально получаем. За победу, которую мы вместе одержим. Также обратился к нашим народным депутатам, которые являются частью великого украинского войска. Ваш фронт – это законодательное поле, на котором вы должны работать для нашего народа, для каждого из нас, для нашего государства, для нашей победы. Как наша армия, как и вся страна", - написал глава государства на своей странице в соцсети.

Напомним, что в Запорожье прибыла колонна эвакуированных жителей Мариуполя.

Читайте также: