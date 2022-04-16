"Бородатый котомамусь": актер Алексей Суровцев показал, как спасает брошенных животных из Бучи и Ирпеня

Знаменитость стал кошачьим ангелом-спасителем.

Украинский актер и участник "Танцев со звездами" Алексей Суровцев во время полномасштабной войны России против Украины переквалифицировался в спасителя брошенных животных.

В Сети сейчас тысячи фотографий убитых и замученных российскими оккупантами животных. Сколько их в общей сложности погибло, вряд ли удастся когда-нибудь сосчитать. Однако, есть вдохновляющие истории. Корреспондент ТСН Нина Грушецкая уехала на спасательную миссию – вместе со знаменитостью. К слову, Суровцев – житель Ирпеня.

Под громкие взрывы он ежедневно ездил в родной город и Бучу, чтобы спасать пушистые жизни.

Алексей Суровцев / instagram.com/surovtsev.alexei

"Иногда было очень страшно. От тебя мало что зависит. В основном животные напуганы, кричат. Многие высказывают, открываешь дверь – "Где ты был, что такое? Где еда? А ну быстро убрал, кожаный раб", – поделился актер.

Алексей Суровцев по просьбе хозяев вывозит пушистиков в безопасное место или ходит их кормить. Люди даже посылают ему ключи от квартиры. Некоторые дома приходится открывать с помощью ломов.

Алексей Суровцев / instagram.com/surovtsev.alexei

Кроме того, звезда подкармливает всех уличных котиков, которых видит.

"Я себя назвал бородатый котомамусь. Я видел картинку в инете – такой большой брутальный мужик в татухах и подпись - ты можешь быть брутальным здоровым мужиком, но для своего котейки ты всегда будешь бородатой мамулей", – поделился артист.

Сколько животных погибли во время нашествия оккупантов, сосчитать невозможно. Это тысячи любимцев – собак, кошек, лошадей, жителей ферм, питомников и зоопарков. Волонтер Марина Будько годами занималась животными из приюта в Бородянке. Около месяца она и другие волонтеры не могли доехать до своих подопечных из-за постоянных обстрелов. А на месте животным никто не помог.

"7 лет ездим туда. Когда ты заходишь к своим подопечным и когда тебе нужно выносить их на руках мертвыми... Выносить трупы, это очень тяжело. Они перед глазами. Выжило процентов 30-40. Когда мы попали в приют, одни собаки были лежащими, некоторые собаки не доехали, некоторые умерли в клинике", – рассказала она.

Всех выживших из Бородянки уже эвакуировали — силами одних волонтеров.

Корреспондентка ТСН пообщалась с кошачьим ангелом-спасителем

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