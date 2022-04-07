"Бородянка - это хуже чем Буча": журналист показал разрушенный город, где могли погибнуть тысячи людей (фото)

Спасатели ищут тела погибших под завалами.

Город Бородянка на Киевщине, пожалуй, больше всего пострадал из-за обстрелов российских оккупантов. Там не уцелел ни один дом, под завалами могут быть тысячи погибших.

Фото из Бородянки показал украинский журналист Роман Бочкала.

По его словам, прогнозы спасателей ГСЧС, которые сейчас работают в городе, неутешительны. Люди, прятавшиеся в укрытиях во время авиаударов, погибли. Подвалы многоэтажек стали ловушкой.

"Ждем страшных новостей. Через 2-3 дня тела погибших обещают достать. И такое еще скажу. Бородянка это хуже Бучи. Это настоящая жесть. Которую мы просто не осознали. Пытался найти хоть один уцелевший дом. Не смог. Их нет. А везде были люди", – написал журналист.

Напомним, в Бородянке под Киевом россияне с первых дней оккупации расстреливали мирных жителей и жилые дома. Россияне сбросили бомбы на 9-ти этажные дома. И те люди, которые находились в подвалах, оказались заживо погребены.

Фото: Роман Бочкала

Фото: Роман Бочкала

Фото: Роман Бочкала

Как выглядит Бородянка после месяца в оккупации

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