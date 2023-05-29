Боррель назвал единственное условие, при котором Россия будет готова к мирным переговорам

В ЕС отмечают, что Россия не хочет мира.

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель считает, что Россия согласится на мирные переговоры только после того, как выиграет войну против Украины.

Об этом пишет Sky News.

Боррель подчеркнул, что Россия сейчас ни при каких условиях не хочет мира, а наоборот — планирует и дальше продолжать кровавую войну против Украины.

"Я вижу явное намерение России выиграть войну. Россия не пойдет на переговоры, если не выиграет войну", – заявил он.

Заявления представителей кремлевского режима о "мирных" переговорах

В Министерстве иностранных дел России выдвинули новые "условия" окончания войны. Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что "конфликт" будет урегулирован, если Украина откажется от вступления в ЕС и НАТО и признает русский язык государственным.

В то же время посол России в Великобритании Андрей Келин повторил очередной бред об "условиях мира" с Украиной. Он заявил, что "наше государство не должно угрожать РФ", а окупантов, чтобы "не дискриминировали".

Представители кремлевского режима продолжают заявлять, что "война против Украины будет продолжаться до тех пор, пока РФ не достигнет своей цели".

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