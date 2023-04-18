Боррель призвал Китай остановить Путина: "Должны избежать новой холодной войны"

Глава дипломатии ЕС также отметил, что "любой нейтралитет, который не делает разницы между агрессором и атакованным, означает стать на сторону агрессора".

ЕС не сможет развивать нормальные отношения с Китаем, пока Пекин не использует свое влияние на Россию, чтобы вывести войска из Украины и закончить войну.

Соответствующее заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на слушаниях в Европарламенте по поводу стратегии отношений между ЕС и Китаем.

"Наши отношения с Китаем не могут развиваться нормально, если Китай не использует свое влияние на Россию, чтобы вынудить ее вывести войска из Украины и прекратить войну", – сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС также отметил, что "любой нейтралитет, который не делает разницы между агрессором и атакованным, означает стать на сторону агрессора".

"Мы много говорили об этом и будем продолжать говорить. С геополитической точки зрения мы должны избежать новой холодной войны между Западом и Дальним Востоком, вроде происходившей ранее с Востоком", – сказал он.

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Несмотря на это, Борель признал, что необходимо, чтобы каждый действовал в соответствии с договорами, выполняя свои роли и обязанности

"Цель общей политики состоит именно в том, чтобы сгладить эти разногласия и предложить общий знаменатель. В таких сложных отношениях, как те, что мы имеем с Китаем, неизбежно существуют разные точки зрения, поскольку интересы государств-членов отличаются, но если мы хотим построить согласованную стратегию ЕС в отношении Китая, необходимо, чтобы каждый действовал в соответствии с договорами, выполняя свои роли и обязанности», – заявил он.

Напомним, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал массированный ракетный удар РФ по украинским городам неизбирательным уничтожением инфраструктуры и умышленным убийством мирных людей.

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