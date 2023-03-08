Боррель призвал направить средства из оборонных фондов ЕС на закупку боеприпасов для ВСУ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюзу необходимо отдать приоритет для закупки боеприпасов для Украины из европейских оборонных фондов. Это поможет ускорить решение вопроса с дефицитом снарядов.

Об этом Боррель сказал в Стокгольме в ходе неформальной встречи министров обороны стран ЕС, пишет Telegraph.

Он подчеркнул, что уже существующие европейские фонды должны быть приоритетными для закупки боеприпасов для Украины, прежде чем можно будет ожидать какого-либо решения относительно других путей закупки.

"Первое, что нужно сделать, это использовать то, что у нас есть. Если страны-члены готовы предоставить больше, я буду рад. Но сегодня давайте будем реалистами и прагматическими и обсудим то, что можно принять сегодня", – сказал Боррель.

В то же время, глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что европейские оборонные компании смогут увеличить объемы производства с новыми инвестициями.

"Когда мы принесем эти свежие деньги, это также увеличит мощность промышленности. Это то, что нам в любом случае нужно также и в будущем, чтобы европейские промышленные предприятия могли производить больше снарядов", — отметил Певкур.

Напомним, Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Украина надеется быстро получить средства противовоздушной обороны и дополнительные боеприпасы, в том числе миллион снарядов калибра 155 мм.

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