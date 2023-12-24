Боррель: Путин будет воевать до окончательной победы – на карту поставлено существование ЕС

Верховный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель подчеркнул, что президент России Владимир Путин в ближайшее время не прекратит полномасштабную агрессию против Украины, поскольку он решил воевать до окончательной победы. Дипломат призвал к более активной поддержке Украины.

Об этом он заявил в интервью The Guardian.

"И если мы не изменим курс быстро, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину выиграть войну в Украине", – сказал Боррель.

Дипломат также подчеркнул, что в Украине на карту поставлено существование Европейского Союза, поэтому нужно обратить внимание на опасность, "выходящую от большого государства" и угрожающую европейской демократии.

"Путин решил продолжать войну до окончательной победы. Успех (России – ред.) зависит от привлечения на поле боя как можно большего количества людей... И если мы не изменим курс быстро, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину выиграть войну в Украине", – подчеркнул Жозеп Боррель.

Глава дипломатии ЕС отметил, что Путин не может удовлетвориться "куском Украины" и позволить остальной территории принадлежать Евросоюзу. Кроме того, он рассчитывает, что выборы президента США создадут более благоприятный сценарий для него.

Напомним, Боррель заявил об опасности для ЕС и призвал мобилизоваться.

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