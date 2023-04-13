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Боррель высказался о жутком видео казни украинского военнопленного

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
562
Время на прочтение
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Боррель высказался о жутком видео казни украинского военнопленного

Фото: Associated Press

Все исполнители и пособники военных преступлений должны быть привлечены к ответственности, заявил чиновник ЕС.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель прокомментировал ужасное видео с казнью украинского военного в плену захватчиков.

Боррель опубликовал в Twitter пост с комментарием об очередном преступлении армии РФ.

"Глубоко шокирован жестоким видео обезглавления украинского военнопленного. Это ужасное нарушение Женевских конвенций. Все исполнители и пособники военных преступлений должны быть привлечены к ответственности. Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется!", — написал он.

Напомним, поздно вечером 11 апреля Сеть всколыхнуло жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами. Россияне пытали защитника, а затем отрезали ему голову, сняв это на камеру. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на очередное преступление страны-агрессора России.

ТСН.ua собрал реакцию украинских властей, мира и все, что известно о вопиющем преступлении российской армии.

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Дата публикации
Просмотры
562
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