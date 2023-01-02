Бой длился более 4 часов: украинские пограничники дважды жестко контактировали с врагом, штурмующим Бахмут (видео)

Оккупанты понесли потери после двух боев с бойцами ГПСУ.
В понедельник, 2 января, украинские пограничники провели два жестких боя, защищая Бахмут. Российские оккупанты понесли потери.
Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.
Одно сражение произошло вблизи населенного пункта Подгородное, он длился более четырех часов — с 12:30 до 16:50.
"Группа россиян из 30 человек пыталась штурмовать позиции наших защитников. По предварительной информации, семь вражеских солдат убиты, а еще девять — ранены. При этом в рядах ВСУ потерь не было", — говорится в сообщении.
Другое сражение произошло в районе Бахмутской свалки — с 16:00 до 17:00.
"Украинские пограничники вместе с подразделением ССО в интервале с 16:00 до 17:00 уничтожили два наблюдательных пункта российских военных. Потери оккупантов — пятеро "200", трое "300" подтвердила аэроразведка Сил Специальных Операций", — сообщили в ГНСУ.
Также пограничники показали видео сражений, которые вели бойцы на Бахмутском направлении перед новым годом.
Напомним, в субботу, 31 декабря, на Бахмутском направлении произошло 23 боевых столкновения с оккупантами, пытающимися захватить город. По оценкам украинских военных, более 170 россиян не дожили до нового года, еще около 200 получили ранения.
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