Бой длился около двух часов: пограничники остановили попытку прорыва оккупантов в Бахмут

Украинские пограничники удержали наступление нескольких групп пехоты российских войск, пытавшихся обойти опорный пункт украинских защитников у Бахмута. Были уничтожены пять захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"Чтобы остановить маневр российско-оккупационных войск, наши бойцы навязали оккупантам стрелковый бой и запросили поддержку. От обхода рубежа противник вынужденно отказался и попытался захватить позиции пограничного подразделения", — говорится в сообщении.

Огневое поражение захватчиков произвели пограничники-минометчики и артиллерия ВСУ.

"Определенный рубеж удержали, активные действия украинских защитников сорвали попытку прорыва оккупантов. Бой длился около двух часов, за этот промежуток времени в неудачной атаке оккупанты потеряли 12 человек — 5 убитыми и 7 ранеными", — рассказали детали в ГНСУ.

Бои за Бахмут

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои между Вооруженными силами и оккупантами за содержание рубежей, Бахмут и Соледар – самые горячие точки.

Враг несет большие потери. Так, по данным Офиса президента, под Бахмутом и Соледаром могли погибнуть до 20 тыс. вражеских солдат.

Под Бахмутом спецназначители СБУ нанесли удары дронами-камикадзе по позициям российских войск, нанеся им урон.

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