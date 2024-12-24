Бой длился почти день: в ВСУ опубликовали кадры поражения оккупантов на Купянском направлении

23 декабря, враг на Купянском направлении пытался предпринять попытку расширения контролируемой территории на левом берегу реки Оскол.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Механизированный накат оккупационной армии проходил в две волны и продолжался почти весь день", – говорится в сообщении.

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В результате слаженной боевой работы наши воины поразили и уничтожили 12 единиц бронированной техники, а также пехоту. Уничтожены одна БМП-2 и два танка.

Также враг потерял 18 человек безвозвратно, кроме того, 6 оккупантов ранены.

Оккупанты пытались провести штурм на левом берегу реки Оскол

Напомним, армия РФ стремится захватить плацдарм на одном из островов или на правом берегу Днепра, чтобы разместить средства для обстрелов Херсона и подразделений ВСУ.

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