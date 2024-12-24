Бой длился почти день: в ВСУ опубликовали кадры поражения оккупантов на Купянском направлении

Благодаря совместным действиям подразделений Сил обороны вражескую атаку отразили и сожгли технику противника.
23 декабря, враг на Купянском направлении пытался предпринять попытку расширения контролируемой территории на левом берегу реки Оскол.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
"Механизированный накат оккупационной армии проходил в две волны и продолжался почти весь день", – говорится в сообщении.
В результате слаженной боевой работы наши воины поразили и уничтожили 12 единиц бронированной техники, а также пехоту. Уничтожены одна БМП-2 и два танка.
Также враг потерял 18 человек безвозвратно, кроме того, 6 оккупантов ранены.
Напомним, армия РФ стремится захватить плацдарм на одном из островов или на правом берегу Днепра, чтобы разместить средства для обстрелов Херсона и подразделений ВСУ.
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