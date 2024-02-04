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Бой длился полтора часа: в Сумской области ДРГ окупантов пыталась прорвать украинскую границу

Бой длился полтора часа: в Сумской области ДРГ окупантов пыталась прорвать украинскую границу

Военные на севере Украины

Понеся потери, враг сменил тактику, разделившись на две группы.

На Сумском направлении Силы обороны смогли пресечь очередную попытку вражеской диверсионно-разведывательной группы пересечь государственную границу Украины.

Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, вчера, 3 февраля, украинские бойцы начали стрелковое сражение и вызвали противодиверсионные резервы из состава своего батальона. Уже через несколько минут к бою присоединились минометчики, плотно накрывая огнем место сосредоточения вражеских сил.

"Понеся потери, враг сменил тактику, разделившись на две группы. Одна из которых под прикрытием своей артиллерии осуществляла эвакуацию тел убитых и раненых. Вторая группа предприняла попытку обойти опорный пункт с бокового фланга. Но к этому времени к месту боя прибыла контр диверсионная группа", – добавил Наев.

Победа длилась в течение полутора часов.

"Благодаря умелым действиям защитников Северного направления враг был отброшен далеко за пределы украинской границы", – добавили в Силах обороны.

Также мы сообщали, что командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев отметил необходимость эвакуироваться жителей приграничных районов Сумской и Черниговской областей из-за регулярных обстрелов РФ и привлечения ДРГ.

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