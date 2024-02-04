Бой длился полтора часа: в Сумской области ДРГ окупантов пыталась прорвать украинскую границу

На Сумском направлении Силы обороны смогли пресечь очередную попытку вражеской диверсионно-разведывательной группы пересечь государственную границу Украины.

Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, вчера, 3 февраля, украинские бойцы начали стрелковое сражение и вызвали противодиверсионные резервы из состава своего батальона. Уже через несколько минут к бою присоединились минометчики, плотно накрывая огнем место сосредоточения вражеских сил.

"Понеся потери, враг сменил тактику, разделившись на две группы. Одна из которых под прикрытием своей артиллерии осуществляла эвакуацию тел убитых и раненых. Вторая группа предприняла попытку обойти опорный пункт с бокового фланга. Но к этому времени к месту боя прибыла контр диверсионная группа", – добавил Наев.

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Победа длилась в течение полутора часов.

"Благодаря умелым действиям защитников Северного направления враг был отброшен далеко за пределы украинской границы", – добавили в Силах обороны.

Также мы сообщали, что командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев отметил необходимость эвакуироваться жителей приграничных районов Сумской и Черниговской областей из-за регулярных обстрелов РФ и привлечения ДРГ.

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