Украинские военные показали допрос пленника: подробности

Пленные поблагодарили наших бойцов за сохраненную жизнь.

На востоке Украины российские войска продолжают безуспешно пытаться прорвать оборону Вооруженных Сил Украины. Последняя атака на Волчанском направлении была остановлена бойцами 71-й отдельной егерской бригады.

Об этом они сообщили на официальной странице Facebook.

Используя беспилотники, артиллерию и стрелковое оружие, украинские военные нанесли противнику серьезные потери. Во время боя один из десантников точным выстрелом из одноразового гранатомета подбил вражескую бронетехнику, заставив оккупантов покинуть ее.

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"Враг пытался прорваться на бронетехнике, однако один из десантников подбил МТ-ЛБ из одноразового гранатомета. Уцелевшие россияне спешились и атаковали здание, в котором наши Воины обустроили оборону", – говорится в сообщении.

Бой длился около трех часов. Десантники вызвали подкрепление и удерживали позиции до прибытия пехотных и штурмовых подразделений. Благодаря совместным усилиям и поддержке пограничников из бригады "Форпост", украинские военные зачистили здание, а шесть российских солдат попали в плен.

Как украинские десантники отбили вражескую атаку и захватили пленных: детали операции

Напомним, военные 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады провели успешную операцию на Новопавловском направлении, захватив в плен семерых российских оккупантов.

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