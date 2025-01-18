Украинские военные показали допрос пленника: подробности

Пленные поблагодарили наших бойцов за сохраненную жизнь.
На востоке Украины российские войска продолжают безуспешно пытаться прорвать оборону Вооруженных Сил Украины. Последняя атака на Волчанском направлении была остановлена бойцами 71-й отдельной егерской бригады.
Об этом они сообщили на официальной странице Facebook.
Используя беспилотники, артиллерию и стрелковое оружие, украинские военные нанесли противнику серьезные потери. Во время боя один из десантников точным выстрелом из одноразового гранатомета подбил вражескую бронетехнику, заставив оккупантов покинуть ее.
"Враг пытался прорваться на бронетехнике, однако один из десантников подбил МТ-ЛБ из одноразового гранатомета. Уцелевшие россияне спешились и атаковали здание, в котором наши Воины обустроили оборону", – говорится в сообщении.
Бой длился около трех часов. Десантники вызвали подкрепление и удерживали позиции до прибытия пехотных и штурмовых подразделений. Благодаря совместным усилиям и поддержке пограничников из бригады "Форпост", украинские военные зачистили здание, а шесть российских солдат попали в плен.
Напомним, военные 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады провели успешную операцию на Новопавловском направлении, захватив в плен семерых российских оккупантов.
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