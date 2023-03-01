Бой у Угледара стал крупнейшим танковым сражением войны: NYT – о болезненном провале РФ

Трехнедельная битва на равнине близ шахтерского городка Угледар стала крупнейшим танковым сражением за всю войну с РФ и полным провалом для россиян.

Об этом говорится в статье The New York Times

РФ повторила прошлогоднюю ошибку

Россия не только не смогла захватить Угледар, но и совершила ту же ошибку, которая стоила Москве сотен танков в начале войны. Россияне снова наступали колоннами техники, которую украинские военные уничтожали из заранее подготовленных засад.

Взорванные на минах, пораженные артиллерией или уничтоженные противотанковыми ракетами, обугленные корпуса российской бронетехники теперь усеяны на полях близ Угледара.

По данным ВСУ, российская армия потеряла не менее 130 танков и БТР во время наступления на Угледар.

Российским войскам недостаточно опыта, поскольку многие элитные подразделения были уничтожены после предыдущих боев. Восполняли потери мобилизованными. Одним из признаков того, что России не хватает опытных командиров танков, то, что украинские солдаты заявили, что они захватили медика, которого россияне переназначили управлять танком.

Вместо танков теперь – пехота

Российская армия десятилетиями мифологизировала танковую войну из-за воспоминаний о победе над нацистами во Второй мировой войне. Заводы в Уральских горах выпустили тысячи танков. В Угледаре к прошлой неделе Россия потеряла столько техники, что изменила тактику и прибегает только к пехотным атакам.

Как украинские защитники жгли технику РФ

Лейтенант Владислав Баяк, командир 1-го механизированного батальона 72-й бригады им. Черных Запорожцев, рассказал изданию о том, как ВСУ смогли нанести оккупантам такие тяжелые потери.

По его словам, засады были фирменной тактикой Украины против российских бронетанковых колонн с первых дней войны. ВСУ изучали дороги, а затем ждали российские танки.

Баяк на видео из беспилотника заметил первую приближающуюся колонну из около 15 танков и БТР.

"Мы были готовы", — сказал он. "Мы знали, что что-то подобное произойдет".

В посадках вдоль полей скрывались противотанковые группы, вооруженные американскими "Джавелинами" и украинскими ПТРК "Стугна-П".

Грунтовую дорогу оставили свободной от мин, в то время как поля рядом были заминированы, чтобы побуждать россиян наступать, не давая танкам развернуться, когда ловушка была создана.

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Наиболее уязвимой колонна танков, по словам лейтенанта Баяка, становится после того, как начинается стрельба и водители в панике пытаются развернуться — выезжая на заминированную обочину. Взорванные транспортные средства тогда становятся помехой, замедляя или останавливая колонну. В этот момент украинская артиллерия открывает огонь и уничтожает остальную технику.

В одном случае украинское командование нанесло удар HIMARS. Они обычно используются по неподвижным целям, таким как склады боеприпасов или казармы, но также оказались эффективны против танковой колонны. Украинцы также стреляли из американских гаубиц M777 и французских САУ CAESAR, а также других западных оружий.

"Мы уничтожили много российской техники. Что они сделали не так? Это то, что пришли в Украину", — говорит украинский танкист, также участвовавший в засадах.

Ранее бывший советник Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив объяснил, что Угледар для россиян является принципиальным местом. Пока ВСУ удерживают Угледар, то грозят россиянам быстрым ударом на Мариуполь.

Напомним, The Guardian назвала 5 сценариев окончания войны в Украине.

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