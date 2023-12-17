Бой в Белгородской области: Легион "Свобода России" рассказал о результатах

Российские добровольцы заверили, что выполнили все поставленные задачи и успешно вернулись на территорию Украины.

Добровольцы из Легиона "Свобода России" отчитались о проделанной операции на территории Белгородской области РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Легиона.

"Штурмовые группы Легиона выполнили все поставленные задачи и успешно вернулись на территорию Украины", – сообщили добровольцы.

Они прокомментировали заявление губернатора Белгородской области Гладкова, что в результате операции "потерь нет".

По их словам, сегодня, 17 декабря штурмовые отряды Легиона "Свобода России" зашли в Белгородскую область РФ, уничтожили ВОП (взводный опорный пункт) путинских войск неподалеку от Теребрено, выполнили поставленные задачи и уже вернулись. Фото/видео бойцы пообещали опубликовать позже, "как переведут дух".

"По дороге назад оставили интересный пазл "специалистам" путинских инженерных войск. Выдвигайтесь, актуализируйте карты минных полей.

А всем языкам Кремля, пишущим об "украинской ДРГ" еще раз (для тупых объясняем): Мы российские добровольцы. И мы имеем право приходить домой в любое время. Тем более с благой целью", — подытожили в Легионе "Свобода России".

Напомним, российский губернатор Вячеслав Гладков вечером, 17 декабря, посетовал, что ВСУ якобы обстреляли село Теребрено Белгородской области.

В ГУР подтвердили факт боевых столкновений, добавив, что операцию совершили противники кремлевского режима.

Ранее сообщалось, что Легион "Свобода России" взорвал нефтебазу в Воронеже.

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