Бой за Рубежное и постоянные атаки врага: какая ситуация по основным направлениям Донбасса

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на основных направлениях, где ведутся боевые действия на Донбассе.
Почти на всех россияне штурмуют и ведутся бои.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 9 мая.
На Северодонецком направлении идет бой за Рубежное. Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение, завладеть городом и создать благоприятные условия для дальнейшего наступления в направлении Лимана и Северодонецка.
Россияне предприняли неудачную попытку штурма населенного пункта Воеводовка. Однако успеха не имели и отошли на ранее занятые позиции.
На Лиманском направлении захватчики пытаются с боем продвинуться в районах населенных пунктов Александровка и Шандриголово.
На Бахмутском направлении враг безуспешно вел боевые действия в районе населённого пункта Тошковка.
На Авдеевском направлении россияне пытаются улучшить тактическое положение в районах Новоселовки, Новоселовки Второй, Верхнеторецкого. Боевые действия продолжаются.
На Новопавловском и Запорожском направлениях определенные подразделения противника проводят перегруппировку войск с целью подготовки к дальнейшим активным действиям. Ожидается увеличение этой группировки за счет ранее воевавших возле Мариуполя подразделений.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты проводят наступательные действия на востоке Украины.
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