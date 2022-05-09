Бой за Рубежное и постоянные атаки врага: какая ситуация по основным направлениям Донбасса

Бой за Рубежное и постоянные атаки врага: какая ситуация по основным направлениям Донбасса

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на основных направлениях, где ведутся боевые действия на Донбассе.

Почти на всех россияне штурмуют и ведутся бои.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 9 мая.

На Северодонецком направлении идет бой за Рубежное. Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение, завладеть городом и создать благоприятные условия для дальнейшего наступления в направлении Лимана и Северодонецка.

Россияне предприняли неудачную попытку штурма населенного пункта Воеводовка. Однако успеха не имели и отошли на ранее занятые позиции.

На Лиманском направлении захватчики пытаются с боем продвинуться в районах населенных пунктов Александровка и Шандриголово.

На Бахмутском направлении враг безуспешно вел боевые действия в районе населённого пункта Тошковка.

На Авдеевском направлении россияне пытаются улучшить тактическое положение в районах Новоселовки, Новоселовки Второй, Верхнеторецкого. Боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях определенные подразделения противника проводят перегруппировку войск с целью подготовки к дальнейшим активным действиям. Ожидается увеличение этой группировки за счет ранее воевавших возле Мариуполя подразделений.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты проводят наступательные действия на востоке Украины.

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