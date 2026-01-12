Бой за центр Купянска: "Хартия" взяла под контроль горсовет

Купянск

Поисково-ударная группировка “Хартия” установила контроль над зданием городского совета Купянска. Город удалось деблокировать в ходе успешной операции под руководством командования 2-го корпуса Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе корпуса.

“Хартия” установила контроль над городским советом Купянска

После деблокирования Купянска подразделения поисково-ударной группировки “Хартия” вместе с тактической группировкой “Купянск” завершают зачистку города. Воины разведывательно-ударной группы 4-го батальона бригады “Хартия” установили государственный флаг Украины над зданием городского совета в центре города.

Командир 2-го корпуса НГУ “Хартия” полковник Игорь Оболенский отметил, что успех операции стал результатом системной подготовки и четкого планирования.

“Купянская операция доказывает, что благодаря планированию, обученности командиров и штабов и качественной подготовке подразделений — всему, что мы называем методом “Хартии”, — можно успешно останавливать и уничтожать врага”, — подчеркнул Оболенский.

Военные также обнародовали уникальные кадры штурма Купянской мэрии. Видео с GoPro бойцов 4-го батальона “Хартии” зафиксировало ключевые моменты операции.

Как сообщалось ранее, оккупанты пытаются прорвать оборону возле Купянска, усилив давление на восточном берегу реки Оскол. Враг пытается вытеснить оттуда украинских военных, однако значительных успехов не имеет.