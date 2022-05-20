Боялась отражения даже в чашке: девочке с изуродованным взрывом лицом провели пластическую операцию

14-летняя Марина Колий едва выбралась из-под обломков разрушенного дома в Чугуеве, теперь все лицо девочки в рубцах.

Когда раны зажили девочка жила в подвале и боялась выходить оттуда. Столичные пластические хирурги взялись за реконструкцию детского лица, но даже добраться до Киева для Марины был подвиг, говорится в ТСН.

«Когда я в помещении, я больше всего боюсь окон. Здесь маленькое окошко и то заложили», – говорит девочка.

Окна и взрывы – ее главные страхи, они изуродовали ее тело и лицо. В первый день войны в своей квартире в Чугуеве Марина была одна, и в это время рядом с домом разорвался снаряд. Ее квартира была разрушена. «Коридор не было, там все в досках. Я где-то час звала на помощь, но все спасали себя», – вспоминает девочка.

Когда ее вытащили из-под завалов дома, в больнице даже не могли сосчитать сколько обломков стекла достали из ее тела. Час спустя на лицо хирурги накладывали швы. После того, как раны зажили Марина из стационара перешла жить в подвал больницы, где ее мама работает медсестрой. Когда она на работе – Марина рисует и моделирует одежду.

Выйти на улицу для Марины – это как нырнуть в неизвестность. Сегодня она медленно идет длинным коридором на свет. На улице весна, но вдали от подвала Марина не отходит. Чугуев расположен по пути от Харькова к Изюму, где беспрерывно продолжаются бои. «Каждый звук двери и она пряталась под одеяло, боялась, что что-то летит», — говорят родные.

Но Марине нужно было сделать очень важный шаг, потому что в столице ее ждала пластическая операция. В преддверии выезда раздаются мощные взрывы, поездка должна была сорваться, но девочку с мамой вывезли волонтеры. Она уже в столице, но ее пугают громкие звуки автомагистралей.

Марина пытается успокоиться в клинике. Здесь должны начать реконструкцию ее лица, девочка еще не охотно смотрит в зеркало. «Когда принесли телефон, он все равно в отображении виден. На мгновение себя увидела, я даже испугалась. В чашке свое отражение видишь, я пыталась сначала избегать, я в туалет заходила спиной к зеркалу, чтобы себя не видеть. Хочется, чтобы была такая, как была и забываешь, что уже не так выглядишь», – говорит Марина.

Анастасия Игнатьева пластический хирург, основательница проекта "Лицо украинца", которая должна помочь Марине стереть последствия войны с ее лица. Ее отец тоже врач создал благотворительный фонд. К проекту присоединилась частная клиника и теперь один операционный день здесь отдают для реконструкции лица военных и гражданских, которые пострадали в результате войны.

Хирург убеждает Марину, что она сможет вернуть ей красоту, но вместо этого берет и с нее обещание. «С тебя слово беру, что каждый день будешь учиться больше, чем раньше. Красота это хорошо, но гораздо важнее то, что в голове», — убеждает врач.

Компьютерная томография перед операцией показала, что вмешательство будет не только эстетическим, ведь вокруг глаз есть обломки стекла, которые не удалось удалить сразу после ранения. Это только первая операция для Марины. Сейчас ей четырнадцать, она еще будет расти и те участки лица, где рубцы могут увеличиваться – сейчас трогать не будут. Убирать последствия войны с лица Марины врачи будут несколько этапов. Сначала уберут глубокие рубцы и исправят форму брови, что улучшит симметрию лица девочки.

Анастасия Игнатьев говорит, что эстетическая операция для Марины будет иметь большой психологический эффект. Она настроила девочку, что с сегодняшнего дня у нее начинается новая жизнь.

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