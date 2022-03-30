"Боялся, что его убьют свои же": оккупант сдался в плен ВСУ (аудио)

"Боялся, что его убьют свои же": оккупант сдался в плен ВСУ (аудио)

Пленный рассказал матери о зверствах русских военнослужащих.

Русский военный добровольно сдался в плен, потому что боялся, что его убьют свои же. Оккупант умышленно отстал от своего строя и сдался ВСУ.

СБУ обнародовала видео, когда пленник связался с родственниками в России.

"Мама, все хорошо. Я в Украине, сдал оружие, сдался в плен... Это моя инициатива – сдаться, чтобы свои же не убили. Мама, ты знаешь, что здесь происходит? Наши убивают мирных людей", — сказал он.

Он также подчеркнул, что находится в хороших условиях, его кормят, и с ним достойно обращаются.

Пленный подтвердил, что россияне уничтожают дома мирного населения, а также те, где есть дети.

Оккупант просит родственников обратиться к его военному руководству для организации обмена пленными.

Напомним, российские оккупанты в телефонных разговорах с родственниками признаются, что в Украине они насилуют детей и едят собак.

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