Боятся активной фазы деоккупации: часть военного руководства РФ уехала из Херсона

Военное руководство испугалось, что не сможет уехать из области, когда ВСУ приступят к активной фазе деоккупации.

Часть военного командования России уже уехала из областного центра Херсона, они боятся, что не смогут оперативно эвакуироваться, поскольку ВСУ держат под огневым контролем логистические пути, мосты непригодны для использования.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает "Укринформ".

Захватчики боятся, что в любое время ВСУ приступят к более активной фазе деоккупации Херсона.

"Как минимум часть военного руководства да – она из Херсона уехала на другие позиции, которые они обустроили как центры принятия военных решений", — сказал он.

По его словам, российские военные понимают, что если их руководство пошло по такому пути, значит не все так хорошо, и их моральное состояние на очень низком уровне, они очень нервничают. При этом, по словам Соболевского, большое количество российских военных даже не умеет плавать.

Напомним, стало известно, куда бегут оккупанты с правого берега Днепра в Херсонской области.

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