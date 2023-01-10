Боятся деоккупации: россияне перебросили в Кременную десантников и танки

Россияне опасаются деоккупации Кременной в Луганской области, а потому перебросили туда несколько подразделений десантников и танки.

Однако, как в эфире телемарафона 10 января сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, ситуацию это не изменило.

"Россияне опасаются, что Кременная будет деоккупирована, они видят, что наши военные продвигаются вперед, поэтому они усиливают сейчас это направление, чтобы Кременную не покинули их же оккупанты. Перебросили туда несколько подразделений десантников, это уже кадровые военные РФ, и тяжелую технику в виде танков. Но пока это ситуацию не изменило. Более того, там если не каждую ночь, то через день точно, они теряют по 6-7 танков постоянно в результате работы наших защитников", — заявил он.

В то же время, по словам Гайдая, ситуация в Луганской области остается тяжелой, но полностью контролируемой Силами обороны Украины. В частности, в направлении Белогоровки Силы обороны стабильно отбивают все наступления и попытки врага прорвать линию обороны. А на Сватовско-Кременском направлении, преимущество на стороне наших защитников, они не быстро, но стабильно освобождают территорию Луганской области.

"Я думаю, будет оживление боевых действий, потому что земля промерзла достаточно серьезно, и сейчас уже будет подключаться тяжелая техника", — сказал глава ОВА.

Напомним, что сейчас самыми горячими точками на фронте являются Бахмут и Соледар, где россияне сосредоточили самое большее количество своих сил. Однако ВСУ, несмотря на натиск врага, держат оборону. Так, за сутки, по данным Генштаба, все атаки РФ на этих направлениях были успешно отражены.

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