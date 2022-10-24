Боятся двух вещей: прокурор рассказала о пострадавших от сексуального насилия от военных РФ

После освобождения населенных пунктов от оккупационных войск Российской Федерации украинские полицейские фиксируют факты сексуальных преступлений, совершенных захватчиками против граждан нашей страны.

Об этом рассказала прокурор по ведению дел сексуального насилия Офиса генпрокурора Ирина Диденко в интервью LB.ua.

По ее словам, пережившие сексуальное насилие боятся двух вещей: осуждения соседей и возвращения российских военных. В таких ситуациях специалисты объясняют потерпевшим, что заявлять о них всему миру никто не будет.

"Первое — это осуждение соседей. Здесь наша цель — доказать человеку, что всегда виноват в таком преступлении исключительно обидчик. Пострадавшее лицо никогда не может быть виновным. Второе — возвращение военных РФ", — сказала Ирина Диденко.

Она пояснила, что в целях безопасности, когда потерпевшие дают показания, в таких делах меняют личные данные, место жительства и т.д.

"Люди боятся, что оккупанты вернутся. Поэтому очень боятся об этом рассказывать. По нашим наблюдениям, это где-то 50% на 50%, когда половина пострадавших не обращается за помощью из-за такой боязни. Мы должны понять этих людей, поскольку они действительно очень-очень испуганы", — говорит Диденко.

Напомним, военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что российские оккупанты изнасиловали беременную женщину в Большой Дымерке Киевской области во время оккупации. Они избили молодую женщину, выбили ей зубы, затащили в один из домов и изнасиловали. Оккупанты игнорировали ее просьбу пощадить, на следующий день у нее произошел выкидыш.

Читайте также: