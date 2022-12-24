"Боятся говорить правду": окружение Путина дезинформирует его о реальной ситуации на фронте

Владимир Путин не владеет полным пониманием ситуации на фронте в Украине и принимает некоторые решения на основании неточных данных.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не владеет полным пониманием ситуации на фронте в Украине и принимает некоторые решения на основании неточных данных.

Об этом говорится в статье международной газеты The Wall Street Journal.

По информации, полученной изданием от нынешних и бывших официальных лиц США и Европы, а также бывшего чиновника российской разведки, Владимир Путин лично звонил российскому командованию на передовую в конце сентября.

В публикации говорится, что когда плохо оснащенные ВС РФ были окружены в Лимане ВСУ, российский президент отдал им приказ не отступать и держаться твердо. В результате 1 октября российским войскам пришлось спешно отступать, оставляя технику и склады с боеприпасами.

Путин никогда не служил в армии, однако его недоверие к собственному командованию толкает его на то, чтобы лично отдавать приказы Вооруженным силам.

Авторы статьи утверждают, что окружение Путина избегает сообщать ему плохие новости, поэтому он системно дезинформирован о ходе войны.

Он каждое утро получает письменный доклад о ситуации на фронте. Доклад готовится таким образом, чтобы подчеркнуть успехи и снизить неудачи. Кроме того, информация в докладах обычно опаздывает, поскольку ее предварительно прорабатывают спецслужбы.

Источники рассказали, что ближайшее окружение Путина поддерживает в нем убежденность в победе России, несмотря на человеческие и экономические потери. В то же время ряд американских чиновников сказал WSJ, что найти в окружении Путина собеседников, которые сами способны адекватно воспринимать реальность, становится все труднее.

В WSJ пишут, что Путин все больше замыкается в себе и сужает круг доверенных лиц. По данным журналистов, президент РФ часто читал своим соратникам лекции о своем видении России.

"У них осталось ощущение, что он разговаривал сам с собой", — сказал российский политический консультант после общения с представителями Кремля.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, отдающий приказы об ударах по мирным жителям Украины, заявил, что до сих пор считает украинский народ "братским".

Спецтрибунал для Путина будет: интервью с автором исторической резолюции в Нидерландах

Читайте также: