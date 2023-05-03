Боятся и правильно делают: в ГУР прокомментировали задержание "украинской агентурной группы" в Крыму

Россияне утверждают о якобы задержании "украинской агентурной группы" в оккупированном полуострове Крым

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что не намерены комментировать российские информационно-психологические операции.

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Об этом заявил представитель ГУР Андрей Сов в своем комментарии изданию hromadske.

Он отметил, что российский режим боится Украины и собственных спецслужб.

"И правильно делает, потому что расплата за все военные преступления обязательно будет. Самый безопасный путь для них — добровольно сдаться в руки украинскому правосудию", — добавил он.

Отметим, что утром 3 мая в ФСБ России заявили, что несколько граждан Украины и РФ якобы готовили покушение на российское руководство оккупированного Крыма. По данным российских СМИ, задержаны Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Российская сторона утверждает, что они готовили покушение на представителей российских оккупационных властей Крыма Владимира Константинова, Сергея Аксенова и Яну Павленко.

Напомним, ранее спикер ГУР Андрей Юсов с начала полномасштабного вторжения каждый день в Украине – это день потенциальной опасности ракетных ударов со стороны государства-агрессора.

Кроме того, мы ранее информировали, что представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал появление фото руководителя украинской разведки Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка на улицах Москвы.

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