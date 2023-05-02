Боятся контрнаступления: фейковое руководство Запорожской АЭС экстренно просится в "отпуск"

Фейковое руководство оккупированной Запорожской АЭС в предвкушении контрнаступления ВСУ массово просится у "отпуск". Россияне и коллаборанты хотят бежать в аннексированный Крым.

Об этом сообщает "Энергоатом".

Россияне и их прихвостные начали массово требовать отпуска, чтобы в случае контрнаступления ВСУ находиться подальше от зоны боевых действий. Главный коллаборант ЗАЭС Юрий Черничук с 1 мая уже бежал из Энергодара в Крым. Известно, что россияне позволяют покинуть территорию ЗАЭС только руководству, а вот среднему звену неохотно согласовывают "отпуска".

"Да самое смешное — коллаборанты еще и пытаются найти себе "замену", подстрекая атомщиков ЗАЭС, чтобы они согласились выполнять их обязанности. То есть предатели, предавшие Украину и должны нести ответственность по всей строгости закона, спасая себя, пытаются сломать жизнь, еще и патриотам", — говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" призвали украинцев не сотрудничать с оккупантами и не подписывать никакие контракты с "Росатомом".

Напомним, Служба безопасности Украины имеет доказательства очередного российского чиновника, причастного к распространению оккупационного режима во временно захваченной части Украины. О подозрении сообщается так называемому "директору" Запорожской АЭС Олегу Романенко.

Также руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил украинскую Запорожскую АЭС 29 марта и заявил, что обеспечить безопасность на станции уже невозможно.

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